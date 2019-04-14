После модернизации на Омсктрансмаше Т-80БВМ разогнали до 80 км/ч на снежной трассе



Канал Минобороны России «Звезда» порадовал любителей отечественного танкостроения парой сюжетов о модернизированном основном боевом танке Т-80БВМ на заводе Омсктрансмаш (входит в группу «УВЗ» ГК «Ростех»). Ролики сняты авторами программы «Военная приемка», в том числе на полигоне омского танкового завода.

Т-80БВМ сейчас поступает в войска по программе модернизации парка этих боевых машин. Согласно данным российских специализированных блогов, модернизированные Т-80БВМ в количестве до 180 единиц поступили на вооружение частей Восточного военного округа, а в прошлом году несколько десятков таких машин прибыли для службы на Кольском полуострове.



Модификация «летающего танка» отличается многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», доработанным газотурбинным двигателем ГТД-1250 (возможно форсирование мощности до 1400 л.с.), стабилизатором вооружения 2Э58, ультракоротковолновой радиостанцией Р-168-25У-2 «Акведук», противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт».

Видео «покатушек» российского танка и корейского внедорожника:

Сюжеты «Военной приемки» о танке Т-80БВМ: