Эксперт расскажет о внедрении интеллектуального транспорта в регионах России

Необходимые подходы к формированию интеллектуальных транспортных систем в России. Об этом 23 мая расскажет спикер Connected Car Conference, президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Антон Журавлев.

Спикер объяснит, какой инфраструктурой должны обладать регионы, чтобы обеспечить нормальную работу ИТС: от сбора данных до их анализа. Он расскажет, как должны строиться региональные центры управления и откуда брать деньги на подобные проекты. С 2008 года он принимал участие в форумах и конференциях для Минтранса РФ и ОАО «РЖД». В 2013-м создал собственную компанию «Джей Комм», которая также сотрудничала с федеральными транспортными ведомствами. В 2016-м принял участие в форуме «Интеллектуальные транспортные системы России», который стал площадкой для многих специалистов в сфере транспорта. Три года спустя он стал идейным вдохновителем единой ассоциации для всех транспортников России — «Цифровая эра транспорта». Впоследствии Антон возглавил ассоциацию, которая теперь работает над улучшением дорожной ситуации в стране в целом.

Скидка на покупку билета – 20%, промокод: CCC20

Программа Connected Car Conference>>>