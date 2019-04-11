Как идет подготовка к производству ракет Ангара на заводе Полет в Омске

На заводе «Полет» продолжаются работы по созданию производственной площадки замкнутого цикла для серийного производства ракет семейства «Ангара». В конце марта генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко сообщил о том, что новый корпус сборки ракет в Омске «практически полностью готов к вводу в эксплуатацию».

Также на «Полете» строится контрольно-испытательная станция, где работы по монтажу оборудования планируют завершить до начала лета 2019 года, а до начала осени этого года – провести пусконаладочные работы.

В итоге «Полет» превратится в полноценный современный ракетостроительный завод, который на первом этапе будет выпускать «под ключ» 3 ракеты «Ангара» в год с дальнейшим увеличением объемов производства до 8 ракет в год. Сегодня на «Полете» выпускают компоненты для ракет данного типа – УРМ (универсальные ракетные модули), а конечная сборка ведется в столичном регионе. Это усложняет логистику и повышает стоимость готовых носителей. Поэтому Омск выбран как площадка, где решено собирать ракеты «Ангара» полностью. Кроме того, после ввода нового старта на Восточном для "Ангары" логистическая выгода от завода в Сибири будет неоспорима.

Что за ракеты будут собирать на «Полете»?

Это тяжелые носители «Ангара-А5» и легкие «Ангара-1.2». Первая имеет стартовую массу около 770 тонн и выводит на орбиту более 24 тонн груза (в Красноярске сейчас разрабатывают новый разгонный модуль - см.наши материалы http://tehnoomsk.ru/node/3522 и http://tehnoomsk.ru/node/3258). Вторая весит перед полетом около 170 тонн и выводит в космос спутники массой до 3,8 тонн.

После запуска сборки на омском заводе запланирован выпуск 2 тяжелых и 1 легкой ракеты ежегодно с выходом на более крупные объемы (до 8 ракет в год) после прекращения сборки на московской площадке - к 2023 году.