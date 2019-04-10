В России готовятся к строительству 300-метровых газовозов ледового класса Arc7

На судостроительной верфи «Звезда» начнут освоение нового для нашей страны типа судов – огромных газовозов проекта «Ямалмакс» для арктических широт, соответствующих классу Arc 7 по международной классификации. Сейчас такие суда Россия заказывает в Южной Корее.

Стало известно об уже утвержденных планах по постройке первого судна – в срок до 2022 года со сдачей заказчику в 2023 году. Государство готово поддерживать финансово проект – в размере не более 20% от его стоимости (пока речь идет о первом судне общей стоимостью около 24 миллиардов рублей, и как известно, первый образец всегда дороже серийных - например серийное судно в Южной Корее сейчас стоит около 21,5 млрд рублей).

Эксплуатантом 300-метровых гигантов выступит «Совкомфлот», который уже использует аналогичное судно «Кристоф де Маржери» южнокорейской постройки (см. о проекте в нашем материале 2017 года - http://tehnoomsk.ru/node/3009). Газовозы данного проекта построены по ледовому классу Arc7 и рассчитаны на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов. Эти суда могут самостоятельно работать во льдах толщиной до 2,1 метра.