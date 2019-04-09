Новые российские защищенные промышленные компьютеры на базе 4-ядерного процессора 1892ВМ14Я



Отечественная компания «МикроМакс Системс» (MicroMax) создала серию защищенных промышленных компьютеров, выполненных в 3 форм-факторах – Pandora, 1U 19/2″ и VITA 75. Компьютеры построены на базе платы ММ-СВЕ с российским процессорным модулем Салют-ЭЛ24ПМ с использованием 40-нм 4-ядерного 1892ВМ14Я разработки НПЦ "ЭЛВИС" из Зеленограда. .

Новые защищенные промышленные компьютеры работают под управлением операционных систем Linux и QNX 6.5.0. и имеют низкое энергопотребление (до 7 Вт). Как сообщают разработчики, их устройства рассчитаны на использование в жестких условиях окружающей среды и для установки на различные виды транспортных средств. Конструкция рассчитана на ударные и вибрационные нагрузки, а важнейшие интерфейсы выполнены изолированными. Использованы интерфейсы Gigabit Ethernet, USB 2.0, HDMI, CAN, GPIO, RS-232/422/485 и аудио. Для хранения информации используется твердотельный накопитель (SSD) объемом 32 ГБ.

Еще одно отличие новой серии российских промышленных ПК - легкие и компактные герметичные алюминиевые корпуса с запатентованной технологией пассивного отвода тепла с защитой от пыли и влаги по стандарту IP66. В компании «МикроМакс Системс» пояснили, что для обеспечения безвентиляторного охлаждения компьютеров применена технология кондуктивного теплоотвода. Система с кондуктивным охлаждением позволяет оборудованию работать в герметичных корпусах, обеспечивая таким образом, защиту от воздействия внешних факторов окружающей среды. Рабочие температуры, на которые рассчитаны новые защищенные промышленные компьютеры на базе 4-ядерного процессора 1892ВМ14Я, весьма серьезные – от плюс 70 до минус 40 градусов Цельсия.

На фото: вверху - промышленный компьютер "МикроМакс" M-Max 640 MR (в корпусе Pandora), внизу - промышленный компьютер "МикроМакс" M-Max 671 MR (в форм-факторе VITA 75)