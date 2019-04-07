Крым впервые возглавил российский рейтинг импортозамещения

Национальная премия «Приоритет» представила итоги мартовского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. Лидером регионального рейтинга в марте 2019 года стала Республика Крым. 2 и 3-е места заняли Краснодарский край и Республика Татарстан.

Рассмотрим самые заметные события марта 2019 года в сфере импортозамещения в регионах России:

Президент Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил о том, что необходимо совершенствовать регулирование российской винодельческой отрасли, в частности, импортозамещение всего цикла производства вина. Кроме того, Госдума планирует принять закон о поддержке российских производителей вина – Республика Крым станет одним из регионов, где будут выращивать отечественный виноград в рамках нового закона.

Также СМИ сообщали о том, что в рамках программы по импортозамещению группа компаний Astra Linux успешно завершила внедрение ОС Astra Linux Special Edition в 353 учебных учреждениях республики Крым в рамках проекта ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении).

В Тбилисском районе Кубани до конца 2020 года построят завод по производству мягкого сыра в рамках программы по импортозамещению, где будет создано 50 новых рабочих мест. Стоимость проекта – порядка 110 млн рублей. СМИ также сообщали о том, что на горнолыжном курорте Красная поляна в Краснодарском крае достигнуто полное импортозамещение в деле горнолыжного отдыха россиян. Помимо этого, Кубань также вошла в список регионов, где будут выращивать отечественный виноград в рамках закона о поддержке российских производителей вина.

В марте завод «Аэрокомпозит» изготовил из произведенных в Татарстане композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21 в рамках импортозамещения. Также СМИ сообщали о том, что правительство Татарстана включило проект «Производство сложного фасонного литья из алюминиевых сплавов для нужд участников промышленного машиностроительного кластера Республики Татарстан в целях импортозамещения» в перечень приоритетных инвестиционных проектов для реализации в 2019 году.

Рейтинг импортозамещения за март 2019 года

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1 Республика Крым 2 211,7

2 Краснодарский край 1 979,0

3 Республика Татарстан 1 378,0

4 Тюменская область 1 174,0

5 Санкт-Петербург 1 089,0

6 Нижегородская область 987,3

7 Московская область 964,1

8 Челябинская область 915,1

9 Свердловская область 831,2

10 Ямало-Ненецкий АО 711,0