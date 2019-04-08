Индия окончательно приняла решение о закупке в России более 450 танков Т-90МС



Как сообщает российский специализированный блог bmpd, в Минобороны Индии определились с судьбой долго обсуждавшегося контракта с Россией на поставку 464 танков Т-90МС в виде машинокомплектов и сборкой их на государственном танковом заводе Heavy Vehicles Factory (HVF).

Ранее индусы пытались самостоятельно собирать российские танки предыдущего экспортного варианта Т-90С, заключив лицензионное соглашение с нашей страной еще в 2006 году на производство 1000 машин. Но процесс самостоятельной сборки затянулся на годы: сейчас на Heavy Vehicles Factory собрано по данной схеме лишь около 400 машин. Завод не выдерживает заявленные ранее темпы самостоятельной работы, и в итоге индийские военные вынуждены вернуться к сотрудничеству по ранее использовавшейся сборке машинокомплектов, доставляемых из России. По ней индийские рабочие и инженеры оказались более способными: в 2000-х годах завод осилил сборку 409 Т-90С, а 248 машин поступили с УВЗ в собранном виде сразу индийским военным.