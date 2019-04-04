ИТС, автоматизация транспорта, каршеринг, микромобилити: в Москве пройдет пятая Connected Car Conference

Connected Car Conference 2019 состоится 23 мая в Москве. Это событие посвящено развитию сотрудничества между участниками рынка подключенных технологий. На предыдущем мероприятии обсудили логистику и транспортную телематику, умное страхование, V2X и ADAS. Что организаторы готовят в этом году?

Конференция об изменениях и перспективах рынка подключенных автомобилей в 2019 году

На конференции выступят 17 представителей сферы беспилотных и подключенных авто. Спикеры Connected Car Conference рассмотрят актуальные вопросы:

В Москве сконцентрировано около 85% российского автопарка каршеринга. На один каршеринговый автомобиль приходится 1082 москвича. Как технология изменит город?

1 декабря 2018 года в России начали тестировать беспилотный транспорт общественного пользования, а «Яндекс» будет помогать в развитии беспилотного транспорта столицы. Что все это дало?

Интеллектуальная транспортная инфраструктура в России: какие результаты показало ее внедрение?

Какие нововведения и тренды в транспортной отрасли будут в 2019–2020 годах?

Среди экспертов – Роман Ферштер, генеральный директор компании Mobil Eye Vision Technologies. Он расскажет о прогнозах и перспективах цифровой трансформации транспортного комплекса.

Также на мероприятии выступит Иван Запольский – главный технический директор компании Rightech. Иван объяснит, какие проблемы в автомобильной индустрии смогут решить IoT-технологии и какие решения для этого уже существуют.

Помимо докладов экспертов, на событии состоятся три панельные дискуссии. Эксперты обсудят нормативно-правовое обеспечение транспортной инфраструктуры, перспективы автоматизации транспорта и возможности применения блокчейна в сфере подключенных автомобилей.

Подробности о программе и спикерах – на сайте мероприятия.

В демозоне – новые разработки из сферы Connected Cars

Демозона мероприятия соберет представителей рынка СС-технологий, которые дадут посетителям личную профессиональную консультацию. Помимо этого, экспоненты выступят с 5-минутными питчами, на которых кратко расскажут об услугах своих компаний.

Кому будет полезно?

Цель Connected Car Conference – помочь сотрудничеству между производителями комплектного оборудования и участниками рынка подключенных автомобилей. Конференция будет полезна автопроизводителям, вовлеченным в рынок подключенных автомобилей, дилерам по продаже авто с СС-технологиями и создателям комплектующих для машин.

Актуальную информацию здесь найдут разработчики ПО и приложений, навигационного оборудования, геолокационных и облачных сервисов, связанных с подключенными автомобилями.

Также на конференции ждут:

провайдеров сетевой связи;

мобильных и спутниковых операторов;

представителей телематических сервисов и интеграторов систем мониторинга транспорта;

логистические компании;

представителей госучреждений, которые отвечают за развитие рынка подключенных автомобилей в России.

Организатор мероприятия – компания Smile-Expo

Smile-Expo – международный организатор мероприятий об инновационных технологиях для B2B-сегмента. Компания проводит масштабные отраслевые ивенты на протяжении 13 лет, создавая площадки для развития бизнеса в 28 странах.

Регистрация на Connected Car Conference уже открыта! До 21 апреля билеты можно приобрести по сниженной цене.

Регистрация>>>