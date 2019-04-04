Российские военные в 2019 году получат 6 новых Ил-76МД-90А



После сдачи первого серийного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (также известен как Ил-476) сборки Ульяновского авиазавода (Авиастар-СП) 2 апреля 2019 года ВКС России на предприятии сообщили еще о 5 аналогичных машинах, которые будут переданы нашим военным до конца года.

Ил-76МД-90А является новым поколением знаменитого советского военно-транспортного самолета Ил-76. Запуск машины в серийное производство происходит с ее доработкой с учетом требований представителей российского Минобороны. В 2014-2017 годах были построены 4 опытных самолета: два используются в 610-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Скрипко в Иваново, 2 – поступили на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» (ТАНТК) для постройки на их базе нового самолета ДРЛО А-100. На испытаниях находится первый топливозаправщик на базе того же самолета – Ил-78М-90А.

Конструкция Ил-76МД-90А претерпела ряд серьезных изменений. В частности, самолет получил новое крыло усиленной прочности из длинномерных панелей, в кабине – новая радиоэлектронная «начинка» отечественного производства, усилена конструкция шасси. Максимальная нагрузка самолета выросла до 60 тонн, а груз массой 52 тонны Ил-76МД-90А теперь доставляет на расстояние до 5000 км.



