Российская ракета Союз-СТ-Б успешно стартовала в 22-й раз с космодрома Куру

Отечественный носитель Союз-СТ-Б (версия трехступенчатой РН Союз-2-1Б) с 4 очередными телекоммуникационными спутниками O3b отправился на орбиту с экваториального космодрома Куру (Французская Гвинея). Это пятый запуск для O3b и 22-й для наших ракет с южноамериканской площадки.

51-метровая ракета Союз-СТ-Б оснащена разгонным блоком Фрегат-МТ и имеет стартовую массу более 310 тонн. С космодрома Куру нашими «Союзами» выведены на орбиту различные спутники для зарубежных заказчиков: это 14 аппаратов европейской системы навигации «Галилео» (2011-2015 годы), французские спутники Pieiades («Плеяды»), ELISA, Microscope, испанские, итальянские и английские аппараты. В предыдущий, 21-й запуск с этого космодрома, Союз-СТ-Б отправил на запланированную орбиту сразу 6 телекоммуникационных спутников OneWeb (см. подробнее http://tehnoomsk.ru/node/3609)