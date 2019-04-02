Российский ВПК поддерживает рекордные объемы продаж военной техники – почти 1 трлн рублей в год



По данным отечественных СМИ, по итогам 2018 года России снова удалось продать рекордное количество продукции военно-промышленного комплекса – около 15 млрд долларов США или почти 1 трлн рублей. Также заключены новые контракты на 20 млрд долларов США (около 1,3 трлн рублей). Что поставляют наши оборонщики за границу?

Из открытых источников известно о следующих поставках в 2018 году. Китай получил 4 истребителя Су-35 (последние из 24 заказанных), 7 вертолетов Ми-17 и Ми-171, 2 пожарных вертолета Ка-32А11ВС. В Индию отправлено оборудование для авианосца, завершена модернизация 63 МиГ-29 в версию MiG-29UPG, отремонтированы 6 вертолетов Ми-17. Алжир получил построенные для него 2 новых подводные лодки «Варшавянка» (проект 636.1 или 06361). Новые МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52 в экспортной версии отправляются египетским военным (всего заказаны 46 истребителей и 46 вертолетов). Ирак и Вьетнам продолжают получать новые танки Т-90С в рамках ранее заключенных контрактов на 73 и 64 танка. Армия Лаоса пополнила свои арсеналы «несколькими десятками» Т-72Б1, 4 отремонтированными вертолетами Ми-17 и 4 (из 10 ранее заказанных) новыми учебно-боевыми самолетами Як-130. 6 Як-130 получили ВВС Мьянмы. В Иорданию прибыли 2 новых тяжелых вертолета Ми-26Т2, а в Нигерию – 2 Ми-35М. В Экваториальной Гвинее купили и получили 2 ЗРПК «Панцирь-С1». Приведены данные из официальных СМИ, возможно, они неполные.

Между тем, США и ряд союзных им стран пытаются оказывать давление на государства, закупающие российскую технику, но безуспешно. Во многих странах мира власти укрепляются во мнении, что американцы не в состоянии реально сорвать контракты с Россией и теряют свое реальное влияние на международной арене. Неслучайно на ближайшие годы с российским ВПК заключены много дорогостоящих соглашений на поставки новых танков, самолетов, систем ПВО. Среди них выделяются крупные индийский и китайский контракты на ЗРК С-400 (индийский вообще заключен без использования валют других стран!). Также в Индию продают 2 фрегата проекта 11356, а еще два будут собраны по лицензии и из российских комплектующих на местной верфи. Индонезия начнет получать 11 заказанных в январе 2019 года истребителей Су-35, а еще одним эксплуатантом экспортной версии этого замечательного самолета станет Египет (пока египетский контракт официально не анонсирован, но о нем много сведений в российских СМИ). Впервые 6 многоцелевых истребителей Су-30СМЭ закупит Мьянма. Казахстан законтрактовал 8 Су-30СМ, 4 боевых вертолета Ми-35М и дивизион ЗРК Бук-М2Э. Также известно о приобретении узбекскими военными 10 новых Ми-35М.

Таким образом, российский ВПК является стабильным источником дохода для бюджета нашей страны, а серьезные объемы продаж нашей техники играют положительную роль в укреплении позиций отечественных производителей на мировом рынке.