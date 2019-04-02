Российские ученые получили первые образцы длинномерного карбидокремниевого волокна



Специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара одними из первых в нашей стране получили образцы волокна из карбида кремния (SiC-волокна), содержащие 10-12% кислорода. Что это за разработка и для чего она нужна нашей стране?

В материаловедческо-технологическом отделе композиционных, магнитных и специальных материалов ВНИИНМ имени Бочвара ведут работы по созданию бескислородного SiC-волокна (с содержанием кислорода менее 5%) – это позволит выйти на создание тепловыделяющих элементов нового поколения на основе карбида кремния для российских атомных электростанций. Полученное в процессе исследований длинномерное карбидокремниевое волокно нужно не только атомщикам: оно используется в авиа- и судостроении, космической и многих других отраслях. В настоящее время длинномерное - более 100 метров - волокно в Российской Федерации никто не производит, а спрос на него существует большой. Это делает проект ученых ВНИИНМ востребованным для развития не только атомной энергетики, но и других отраслей отечественной промышленности.

Добавим, что в ходе дальнейшей работы совершенствование технологии изготовления бескислородного волокна существенно повысит жаропрочность, жаростойкость и коррозионную стойкость SiC-композита. Исследования рассчитаны до 2020 года и финансируются государственной корпорацией Росатом в рамках проекта «Исследование и разработка технологии изготовления герметизированных твэлов нового поколения на основе карбида кремния».