В России запускают в производство новый аппарат поддержки дыхания у новорожденных



Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) уже много лет создает и выпускает передовые образцы российской медтехники для врачей-неонатологов. В 2019 году на предприятии запускают в производство свой новый аппарат неинвазивной назальной поддержки дыхания для детей, родившихся раньше срока.

Новинка представляет достойную альтернативу дорогостоящим иностранным образцам: компактная, удобная в применении и превосходит их по функционалу за счет наличия реанимационного режима и встроенного пульсоксиметра, фиксирующего показатели пульса и насыщения крови кислородом. Устройство в использовании не требует хирургического вмешательства.

Аппарат от УОМЗ построен на методе дыхательной терапии СИПАП (Continuous Positive Airways Pressure, CPAP) – во время работы в дыхательных путях создается постоянное небольшое давление. Российская разработка уже вызвала интерес у отечественных перинатальных центров и родильных домов.

Добавим, что медицинская техника Уральского оптико-механического завода поставляется не только российским заказчикам: ее можно встретить в нескольких десятках стран мира. Широко известны аппараты УОМЗ для интенсивной терапии и реанимации новорожденных, так называемые «инкубаторы», спасающие жизни многочисленным преждевременно родившимся малышам.