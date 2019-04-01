Завершены сварочные работы на магистральном нефтепроводе Анжеро-Судженск - Красноярск



Представители предприятия «Транснефть – Западная Сибирь», входящего в единую государственную систему нефтепроводов, привели подробности о работах по реконструкции линейной части магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск – Красноярск.

В частности, завершена сварку трубопровода в линию двух участков общей протяженностью 25,4 км. Кроме того, на участке Ачинск – Кемчуг специалисты выполнили устройство двух переходов через автомобильную дорогу федерального значения «Байкал» (М-53). Их замена велась с применением бестраншейного метода и без остановки автомобильного движения по трассе. Также на этом участке ведется строительство вдольтрассовых высоковольтных линий общей протяженностью 16,8 км, комплектной трансформаторной подстанциидля электроснабжения узла запорной арматуры и установки катодной защиты.

Кроме того, в зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) продолжаются сварочно-монтажные работы еще на двух участках МН Анжеро-Судженск – Красноярск. Параллельно производится изоляция сварочных стыков, ведется разработка траншей, укладка и засыпка заменяемого трубопровода.

Работы выполняются в рамках реконструкции линейной части МН согласно Программе технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции (ТПР и КР) производственных объектов предприятия.

Всего в реконструкции линейной части МН задействовано 185 работников и 32 единицы специальной техники. Работы продолжаются вне зависимости от погодных условий и ведутся согласно утвержденным графикам производства работ.

После окончания работ для проверки готовности участков МН к дальнейшей эксплуатации будут проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность.

Цель выполняемой реконструкции – обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки сырья по магистральным нефтепроводам компаниям-партнерами выполнение согласованных планов поставок.