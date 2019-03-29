Американские чипы изначально содержат аппаратные закладки

Как сообщил российский портал Cnews со ссылкой на отечественную крупную компанию в сфере информационной безопасности «Позитив Технолоджис» (Positive Technologies), в технологии Intel Visualization of Internal Signals Architecture (Intel VISA), встроенной в процессоры и микросхемы компании Intel - Platform Controller Hub (PCH) – изначально заложена возможность хищения данных пользователя.

Российские программисты сообщили, что функция Intel VISA в чипах Intel потенциально может быть использована злоумышленниками для получения доступа к критически важной информации из оперативной памяти компьютера, в том числе к персональным данным и паролям пользователей. Как пишет источник, через микросхему PCH, которую исследовали эксперты, осуществляется взаимодействие процессора с периферийными устройствами (дисплеем, клавиатурой, веб-камерой и т. п.), поэтому этот чип имеет доступ практически ко всем данным компьютера. Микросхемы PCH используются в продукции Intel c 2008 года.

Американская компания утверждает, что Intel VISA предназначена для проверки микросхем на наличие брака при производстве и, как правило, она неактивна на поступающих в продажу устройствах. Однако, в России опровергают это: по словам специалиста Positive Technologies Максима Горячего, подключиться к Intel VISA можно на любой современной материнской плате Intel, и для этого не требуется специальное оборудование.

Впрочем, это еще не всё. Уязвимостей, которые позволяют получить доступ к данным компьютеров с разработанными в США процессорами Intel и AMD, уже выявлено немало. Например, в марте 2019 года стало известно об очередной такой "дыре" под названием Spoiler, которая использует особенности микроархитектуры Intel и обеспечивает доступ к личным данным и паролям любого ПК. Для взлома системы достаточно вируса или скрипта в браузере. Spoiler затрагивает все поколения процессоров Intel Core. Аппаратной защиты от нее не просто существует!

Добавим, что в России создано семейство отечественных процессоров «Эльбрус» на собственной архитектуре, которые полностью защищены от подобных американских сюрпризов. Сейчас выпускаются 1-, 2-х, 4-х и 8-ядерные процессоры «Эльбрус», ведется разработка 12- и 16-ядерных (см. наши материалы http://www.tehnoomsk.ru/node/3547 и http://www.tehnoomsk.ru/node/3378)