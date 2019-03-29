В воздухе – первый Ил-112В!



Российские авиастроители из Воронежа отметили 125-летие со дня рождения легендарного советского конструктора Сергея Ильюшина первым полетом нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Машина успешно выполнила программу, сопровождаемая в небе другим опытным самолетом – Ил-114ЛЛ.

Теперь программа по созданию и запуску в серийное производство Ил-112В вступает в новую стадию: российские военные заказывают еще 2 самолета, которые соберут на Воронежском авиазаводе и подключат к испытаниям. После завершения всех испытаний и сертификации легкого российского транспортника начнется сборка первой серии из 12 машин. Об этом сообщил руководитель государственной Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Главным плюсом программы Ил-112В является то, что это полностью российский самолет с отечественными двигателями и бортовым оборудованием. Впереди предстоит еще немало работы до того, как машина станет серийной, но начало летной истории нового «Ильюшина» положено. И как бы ни изгалялись в соцсетях и на своих информационных ресурсах ненавистники российской техники, критикуя проект, его руководителя и аспекты реализации, Ил-112В получил путевку в жизнь. «Техносфера. Россия» поздравляет всё российское авиационное сообщество с первым полетом нашего легкого ВТС!



