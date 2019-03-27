На Омском нефтезаводе монтируют новое российское оборудование гидроочистки дизельного топлива



На крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе в Омске начался монтаж отечественного крупногабаритного оборудования новой установки гидроочистки дизельного топлива. В общей сложности проектом предусмотрен монтаж более 150 единиц российского оборудования, которое составляет 85% от всего объема конструкций установки.

Будущий комплекс производительностью 2,5 млн тонн увеличит выпуск современных зимних марок дизельного топлива и заменит сразу две установки предыдущего поколения. Ввод объекта в эксплуатацию, строительство которого продолжается в рамках второго этапа программы модернизации нефтезавода в Омске, запланирован на 2020 год. Объем инвестиций составляет 17,5 млрд рублей.

В создании установки гидроочистки дизельного топлива Омского НПЗ принимают участие ведущие отечественные производители оборудования. Первым крупногабаритным аппаратом, смонтированным на строительной площадке, стал 51-тонный теплообменник, изготовленный специалистами «Волгограднефтемаша». Использование современного теплообменного оборудования сократит затраты топлива на нагрев сырья и обеспечит высокую энергоэффективность будущего комплекса.

«Омский нефтеперерабатывающий завод сотрудничает с ключевыми российскими производителями оборудования при реализации проектов второго этапа модернизации. Современные отечественные разработки эффективны в эксплуатации и позволяют не зависеть от зарубежных поставок», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Будущая установка гидроочистки дизельного топлива обеспечит переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию установки замедленного коксования. Благодаря современной технологии депарафинизации новое топливо улучшит рабочие характеристики дизельных двигателей и позволит дополнительно снизить воздействие автотранспорта на окружающую среду из-за ультранизкого содержания серы.

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского нефтеперерабатывающих заводов, с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.