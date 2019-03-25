В России запущено новое производство микросхем и транзисторов для блоков вторичного питания радиоэлектроники



В Брянске отечественная компания «Кремний ЭЛ» (предприятие-преемник Брянского завода полупроводниковых приборов) ввела в строй собственное производство транзисторов и микросхем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания. Это аналоги иностранной продукции Infineon, Fuji Electric, Semikron и Mitsubishi.

Российский производитель рассчитывает выйти на объем производства около 15 млн изделий в год в течение 3 лет. У «Кремний ЭЛ» сегодня заказывают продукцию предприятия военно-промышленного комплекса – предприятие выпускает транзисторы и микросхемы с проектными нормами 500 нм в малогабаритных полимерных корпусах типа SOT-23 и SOT-89 для поверхностного монтажа. Уже налажен выпуск микросхем супервизоров вторичного электропитания – специальных электронных схем, которые позволяют осуществлять непрерывный контроль напряжения. Подобные компоненты необходимы для устройств с питанием от батареи (смартфоны, ноутбуки), а также многим другим электронным приборам, которые даже при работе от сети чувствительным к изменению напряжения источника. Следующий этап производственной программы предприятия в Брянске - серийное производство интегральных микросхем и транзисторов с проектными нормами 350 нм.

Новый производственный проект получил поддержку со стороны государства: в него вложены около 200 млн рублей из Фонда развития промышленности. Общий объем инвестиций в освоение выпуска импортозамещающей продукции на заводе «Кремний ЭЛ» (включая собственные средства предприятия) за последние годы превысил миллиард рублей.