Об одном из первых проектов для нового строящегося в России коллайдера



Как сообщили представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), их проект исследований адронной и кварк-глюонной материи победил на конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований. После расчетов на суперкомпьютере результаты будут включены в программу исследований на строящемся коллайдере NICA в Дубне. Что это за проект?

Новый коллайдер НИКА (NICA) для российских физиков (на рисунке вверху) строят на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. На полную мощность комплекс должен выйти в 2023 году. Сейчас уже отобраны первые проекты для изучения, среди них – многолетняя работа ученых из Владивостока по изучению свойств кварк-глюонной плазмы. Что это за исследование?

В представлении современной науки, кварки и глюоны являются фундаментальными и неделимыми составляющими материи. «Предположительно, в первые мгновения образования Вселенной вещество находилось именно в состоянии кварк-глюонной плазмы. Одним из наиболее интересных вопросов является то, как меняются свойства этого вещества при изменении температуры и плотности, и при каких условиях обычная адронная материя превращается в кварк-глюонную плазму. Такой же интерес вызывает исследование холодной плотной кварковой материи, которая может быть обнаружена в сверхплотных космических телах, к примеру, нейтронных звездах», - пояснил доктор физико-математических наук руководитель Центра киральной биофотоники Школы биомедицины ДВФУ Александр Молочков. Он также сообщил, что особенностью исследования является совместное использование методов квантовой хромодинамики и машинного обучения (нейросетей). Ученые полагают, что нейросеть позволит извлечь новую информацию о фазовом поведении плотной кварк-глюонной материи, исходя из данных численного моделирования.

Ученые ДВФУ говорят, что изучением фазовой диаграммы кварк-глюонной материи в настоящее время занимаются научные группы практически всех стран мира, где ведутся фундаментальные исследования в области физики. Несмотря на высокую научную конкуренцию, сейчас есть хороший шанс, что первые в мире результаты исследования холодной кварковой материи будут получены на новейшем российском коллайдере в Дубне с участием научного коллектива Дальневосточного федерального университета.