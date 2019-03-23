В России ведется строительство двух пассажирских теплоходов новых проектов 03620 и 03621



На стапелях Зеленодольского завода имени Горького строятся 2 новых российских теплохода по унифицированным проектам 03620 и 03621 – «Чайка-250» и «Чайка-150». Это новые, разработанные в России, проекты двухпалубных дизельных теплоходов.

Суда будут эксплуатировать на Волге, проекты сильно схожи и различаются пассажировместимостью (250 и 150 человек) и длиной (48,5 и 41 метр соответственно). Судостроительный завод сообщает, что у «Чаек» кормовое расположение машинного изделия и отечественные силовые установки - ЯМЗ Ярославского моторного завода. Дальность плавания по запасам топлива у обоих равная — это примерно 600 километров. Так как суда прогулочные, то скорость плавания у них будет невысокой. Что касается мореходности, то в информации по проектам говорится о классе Российского Речного Регистра +О 2,0. Экипаж каждого из новых судов - 6 человек и 2 человека обслуживающего персонала.