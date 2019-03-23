В 2019 году Ростсельмаш начинает выпуск локализованных КПП для тракторов

На заводе Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) разворачивают производство коробок передач для тяжелых тракторов с выходом на 100%-локализацию. Для этого достигнуто соответствующее соглашение с компанией OKUBO GEAR из Японии – это предприятие ранее поставляло КПП для тракторов RSM.

Представители российского завода сообщают, что выпуск трансмиссий начнется осенью 2019 года. Сейчас монтируется необходимое оборудование и начато обучение работников для работы на нем. Ростсельмаш обещает углубление локализации вплоть до полной, включая корпусное литье и мехобработку. Таким образом, предприятие стремится повысить долю отечественных комплектующих в своей продукции, чтобы соответствовать требованиям государственной программы импортозамещения.

Добавим, что в России создали и начали выпуск своей собственной автоматической коробки передач Т5 на Петербургском тракторном заводе для тракторов (ПТЗ, «дочка» Кировского завода) – см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3040