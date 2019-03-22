В России возобновлено производство взрывозащищенных сейсмостойких двигателей



На мощностях Уфимского агрегатного производственного объединении снова выпускаются асинхронные электродвигатели серии АИМ для нефтегазовой, энергетической и атомной промышленности. Эти уникальные изделия были созданы еще до развала СССР и обладают высокой сейсмостойкостью и взрывозащитой.

АИМ спроектированы для использования в экстремальных погодных условиях (диапазон температур от минус 60 до плюс 45 градусов) и предназначены для автоматического открытия/закрытия задвижек на нефтепроводных магистралях в повторно-кратковременном и длительном режимах. Но, как сообщают представители завода-производителя, главной особенностью двигателей АИМ является сейсмостойкость, благодаря которой они сохраняют прочность и работоспособность во время и после сейсмического воздействия до 10 баллов (по шкале MSK-64). Агрегаты этого типа производятся с взрывонепроницаемой оболочкой, как с естественным охлаждением, так и с наружным обдувом. Плюс последних в том, что они охлаждаются воздухом от собственного вентилятора, причем вентиляция осуществляется независимо от направления вращения ротора электродвигателя.

Добавим, что в Уфе сейчас производят электродвигатели серии АИМ нескольких подтипов с различными режимами работы и в зависимости от уровня опасности объекта - по 3 международным стандартам защиты от опасной среды: IP55, IP67, IP68.