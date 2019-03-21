Как работает IoT-платформа от Bosch? Расскажут 27 марта в Москве

В январе Bosch удивила IoT-сообщество, представив на выставке CES 2019 свои разработки в сфере Интернета вещей. Компания показала беспилотный автобус-шаттл, умный холодильник, проектор-тачскрин для кухни и даже газонокосилку, которая способна обучаться прямо в процессе работы. В общей сложности, благодаря своей платформе Bosch IoT Suite, компания реализовала порядка трех сотен проектов. Бизнес-кейсы по некоторым из них презентует представитель Bosch Никита Догадченко 27 марта на VI международном форуме «Интернет вещей» в Москве.

Возможности платформы BoschIoTSuite

Если в прошлом году количество датчиков и устройств, подключенных к IoT Suite, ограничивалось 6 миллионами, то в этом году их число выросло на 40% — до 8,5 миллиона. Но Bosch пошла дальше, чем просто IoT, и добавила в эту технологию искусственный интеллект. Так устройства получили способность обучаться.

Например, компания выпускает противопожарные детекторы с функцией видео. Они способны выявить воспламенение еще до того, как датчики зафиксируют повышенную температуру и задымленность.

А умная газонокосилка, о которой было рассказано в начале, умеет проверять прогноз погоды. Так, она способна решить, когда постричь траву на лужайке в следующий раз. Кроме того, она обладает системой голосового управления.

От машин до устриц: как Bosch помогает компаниям объединять вещи и внедрять инновации

Именно так озаглавлен доклад IoT-эксперта Никиты Догадченко из Bosch на форуме «Интернет вещей» в Москве. Почему «устрицы»? Потому что в качестве примера спикер расскажет о кейсе одной компании из Австралии, которая поставляет двустворчатых моллюсков.

Другие тезисы выступления:

Стратегия трех «S»: sensors, software, services;

Bosch IoT Suite: все для создания, внедрения и обслуживания IoT-приложений;

как начать создавать IoT-проекты.

Доклад предназначен для тех, кто вовлечен в IoT-проекты и хочет больше узнать о платформе Bosch IoT Suite и ее конкретных применениях в бизнесе.

О спикере

Никита Догадченко был одним из специалистов, которые запускали первое в России облачное решение, базирующееся на платформе Cisco. Он также работал в компании Huawei Technologies, где отвечал за ряд высокотехнологичных продуктов, связанных с облачными сервисами и IoT.В настоящее время Никита занимает должность менеджера по инновационным проектам в Bosch, где развивает платформу IoT Suite и другие инновационные проекты, не относящиеся к традиционному бизнесу компании.

О мероприятии

VI международный форум «Интернет вещей» - одно из важнейших событий в России для рынка IoT-технологий. Здесь соберутся специалисты мирового уровня из таких компаний, как SAP, МТС, Cisco, Bosch, «1С-Битрикс», ПАО «Микрон», Jet Infosystems и других. В этот раз спикеры конференции сфокусируются на презентации бизнес-кейсов - прикладном применении IoT.

Организатор - международная компания Smile-Expo, которая специализируется на проведении мероприятий, посвященных инновационным технологиям.

Подробности события и регистрация>>>iotconf.ru.