 ﻿
﻿
20.03.2019

Российские оружейники представили новый 7,62-мм пулемет

new_machine_gun_2019_0.jpg

Отечественное предприятие «Молот-Оружие», ранее известное как Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», сообщило о разработке по собственной инициативе оригинального ручного пулемета калибра 7,62 мм.

Представители предприятия пока не привели характеристик нового вида стрелкового вооружения, но опубликовали его фотографию с питанием в виде магазина-короба. Сообщается, что новинка также использует ленты и магазины (комбинированное питание), ствол сменный, а автоматика построена на коротком ходе ствола. Новый пулемет имеет оригинальную конструкцию, в которой использованы элементы другой разработки завода – ВПО-214.

 

Тэги: 
новый пулемет
Вятские Поляны
Молот-Оружие
ВПО-214
ручной пулемет
Вятско-Полянский машиностроительный завод Молот
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿