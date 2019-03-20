СКНВ – еще один новый образец российского нелетального оружия

В нашей стране на протяжении многих лет ведутся разработки так называемого «нелетального» оружия, рассчитанного для противодействия организованным беспорядкам, погромам и т.д. Для воздействия на объекты применения в нем используются источники акустических и световых импульсов, эффективно воздействующие на человеческий организм.

Мы уже писали об одном из таких проектов (см. материал 2015 года «Излучатель по имени «Шепот»: https://clck.ru/FPLhE). Одна из свежих разработок, о которой стало известно в 2019 году, носит название «СКНВ» (система комплексного нелетального воздействия). Она предназначена «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка - стойкой реакции избегания, препятствующей их нахождению в области воздействия».

Система «СКНВ» изготовлена по техническим условиям ГКРС.468789.001 ТУ.

Система обеспечивает прием визуальной информации из зоны действия с последующей передачей на монитор главной панели управления для просмотра.

Средняя величина акустического давления на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 135 дБ.

Величина освещенности относительно оси светового потока в непрерывном режиме на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не менее 20 000 лк.

Максимальная величина плотности потока мощности лазерного излучения 1-го канала – длина волны λ=532 нм (зеленый цвет) на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 43 мВт/см2.

Максимальная величина плотности потока мощности лазерного излучения 2-го канала – длина волны λ=635 нм (красный цвет) на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 90 мВт/см2.



Сообщается, что для Росгвардии закуплены первые 2 таких машины в конце 2018 года стоимостью около 30 млн рублей каждая.

