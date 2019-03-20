Новые российские тракторы Кировец выходят на рынок Канады и Венгрии

Петербургский тракторный завод (ПТЗ, дочернее предприятие Кировского завода) продолжает продвижение своих серийных тракторов нового поколения на зарубежные рынки. В 2019 году машины К-743 и К-744 «Премиум» успешно дебютировали на агровыставках в Канаде и Венгрии.

В североамериканской стране Канаде новый большой русский трактор К-743 вызвал интерес у местных фермеров. Были проданы первые машины в начале этого года, спустя более чем 30 лет перерыва в поставках (в течение 1980-х годов советские «Кировцы», доработанные с учетом требований местного рынка, были реализованы в Канаде в общем объеме более 1300 единиц!). Сейчас российский производитель создает систему продаж и обслуживания наших тракторов заново, используя местную компанию-партнера. Весной 2019 года новый К-743 для канадского рынка покажут в традиционном для аграриев формате – на полях местных сельхозпроизводителей.

В Венгрии, где рынок захвачен американскими и европейскими производителями, успешно дебютировала модель К-744Р4 Premium. Местные сельхозпроизводители были удивлены новому российскому качеству, аналогичному западной технике, при ценах меньше в 1,5-2 раза. Первыми проданными в 2019 году российскими тракторами стали 5 машин К-424 и К-7.