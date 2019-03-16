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16.03.2019

В ВДВ России поставлены уже более 190 новых БМД-4М

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Российские десантники продолжают обновлять свой парк военной техники. В Псков прибыла с Волгоградского тракторного завода новая партия из 31 боевой машины десанта БМД-4М и 8 гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» из Кургана.

Серийные БМД-4М и БТР-МДМ используются в ВДВ России с 2015 года. Первая партия из 31 машины (батальонный комплект) была поставлена десантникам в 2015-2016 годах. Еще 4 партии по 31 БМД-4М, согласно данным российских специализированных СМИ, были переданы в 2017-2018 годах в части ВДВ в Ульяновске, Рязани и Пскове. В 2017 году 242-й учебный центр в Омске получил для подготовки военнослужащих партию из 10 БМД-4М. Таким образом, общее количество боевых машин десанта нового поколения на вооружении нашей армии достигло превысило 190 единиц. Что касается БТР-МДМ, то их количество на вооружении меньше: около 100 машин.

Добавим, что поставки новых машин нашим десантникам в 2019 году продолжатся.

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Тэги: 
ВДВ России
Курганмашзавод
Курган
Волгоград
Волгоградский тракторный завод
БМД-4М
БТР-МДМ
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242 УЦ ВДВ
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76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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