В небе – третий опытный пассажирский самолет МС-21

16 марта на Иркутском авиазаводе успешно выполнил свой первый полет третий экземпляр нового российского пассажирского самолета МС-21-300. Программа испытаний перспективной машины набирает обороты: в 2019 году к ней присоединится еще один борт – четвертый по счету. Вопреки поднятой не так давно прозападными СМИ истерике, программа МС-21 продолжается в запланированном режиме.

Третий МС-21-300, который выполнил свой первый 1,5-часовой полет в Иркутске, в этом году покажут на авиасалоне МАКС-2019 в столице России. На нем будет смонтирован пассажирский салон, идентичный будущим серийным машинам. О текущем развитии программы МС-21 мы писали в начале этого года – см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3551. Машина, по мнению ее создателей, удивит своим уровнем комфорта привыкших к иностранной технике авиаперевозчиков и пассажиров.