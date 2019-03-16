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16.03.2019

В небе – третий опытный пассажирский самолет МС-21

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16 марта на Иркутском авиазаводе успешно выполнил свой первый полет третий экземпляр нового российского пассажирского самолета МС-21-300. Программа испытаний перспективной машины набирает обороты: в 2019 году к ней присоединится еще один борт – четвертый по счету. Вопреки поднятой не так давно прозападными СМИ истерике, программа МС-21 продолжается в запланированном режиме.

Третий МС-21-300, который выполнил свой первый 1,5-часовой полет в Иркутске, в этом году покажут на авиасалоне МАКС-2019 в столице России. На нем будет смонтирован пассажирский салон, идентичный будущим серийным машинам. О текущем развитии программы МС-21 мы писали в начале этого года – см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3551. Машина, по мнению ее создателей, удивит своим уровнем комфорта привыкших к иностранной технике авиаперевозчиков и пассажиров.

Тэги: 
МС-21
МС-21-300
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Разделы: 
Транспорт

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