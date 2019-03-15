Новая длинная ГАЗель Некст встала на конвейер



В Нижнем Новгороде запущена в серийное производство длинная версия фургона семейства ГАЗель Некст (Next), с которой российский автопроизводитель вошел в новый для него сегмент по международной классификации HVAN (heavy vans, «тяжелые фургоны»). Параллельно начат выпуск 22-местного микроавтобуса на новой базе.

Полная масса новой машины – 4,6 тонны, у нее новый задний мост повышенной грузоподъемности и более мощная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС. Как говорят представители завода, модернизация коснулась задней подвески: изменение геометрии рессоры позволило повысить плавность хода и улучшить устойчивость автомобиля на неровных дорогах.

Новая длинная «ГАЗель Некст» это реальная альтернатива зарубежной техники аналогичной размерности. Теперь фургон может перевозить до 2 тонн, а объем кузова в новой модели увеличен на 15% –до 15,5 кубических метров, площадь загрузки увеличена на 20% – до 8,1 квадратных метров. В микроавтобусе 19 сидячих мест, при этом удалось сохранить расстояние между креслами.

