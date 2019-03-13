IoT в бизнесе и городской инфраструктуре: как реально применить технологию?

27 марта Москва в шестой раз примет международный форум «Интернет вещей», посвященный IoT-разработкам и их применению в бизнесе. Какие возможности открывают IoT-технологии, есть ли на рынке стоящие российские разработки и о чём будут говорить на крупном столичном форуме, расскажем в этой статье.

Умный город

IoT-технологии постепенно делают города «умнее». Так, например в Гамбурге умные датчики на фонарных столбах вдоль дорог помогают экономить электричество: они включают свет, только когда мимо проезжает машина. А в Копенгагене благодаря Интернету вещей поумнели даже светофоры: они понимают, когда началась пробка и держат зеленый свет дольше обычного, чтобы не было сильных заторов.

5G-сети и платформа умных городов

В России также используют технологии IoT для умных городов. И начинают с создания инфраструктуры. Так, планируется разработать унифицированную IoT-платформу для наших городов, а за связь будет отвечать 5G-сеть на основе спутников. Об этих разработках пойдет речь в дискуссионной панели на конференции «Интернет вещей»: здесь соберутся основатели конструкторских бюро, инженеры и руководители высокотехнологичных компаний.

Организация городского пространства

Вопросами IoT-инфраструктуры занимаются в первой в России лаборатории и центре компетенций «Умный город и Интернет вещей». В рамках конференции руководитель центра Антон Чупилко расскажет, как нужно грамотно организовывать пространство: как это сделано сейчас и к чему нужно стремиться в будущем.

Подход к умному городу за рубежом

Зарубежным опытом IoT-разработок в городах будущего поделится Том Рафтери — вице-президент, футурист и инновационный евангелист IT-компании SAP. Он объяснит, как в США подходят к созданию IoT-решения для умных городов.

IoT в предпринимательстве

Исследовательская компания Gartner сообщает, что к 2020 году объем IoT-рынка составит $300 млрд. А консалтинговая компания McKinsey утверждает, что суммарный экономический эффект от внедрения IoT-решений в 150 сферах составит порядка $11 трлн. И речь идет не только о носимых устройствах. Это касается умных домов, smart TV, девайсов для животных, страховой телематики, умных электросетей и заводов, точного земледелия, логистики и других применений.

Голосовое управление

Порой, чтобы улучшить эффективность компании, приходится оптимизировать и внутренние процессы. Так, голосовое управление в облачных веб-проектах с помощью GoogleAssistant или «Алисы» от «Яндекса» может упростить создание встреч, задач, совещаний и других событий внутри компании. Именно об этом расскажет спикер конференции «Интернет вещей» Александр Сербул, возглавляющий отдел по контролю качества интеграций в «1С-Битрикс».

Энергоэффективность и комфорт

Кроме того, нередко для эффективной работы компании нужна отлаженная инженерная инфраструктура: отопление, освещение, кондиционирование, вентиляция, электроснабжение и т. д. IoT способен решить и эту проблему. Как именно — расскажет директор Центра инновационных технологий компании JetInfosystems Алексей Сечкин. Он не только приведет в пример реальные кейсы, но и поделится конкретными цифрами о результатах внедрения IoT-решений.

IoT-проекты со стороны инвесторов

Взгляд инвесторов на IoT-проекты не менее важен, поскольку именно они зачастую представляют собой первое звено в цепочке развития стартапов. Как инвесторы оценивают потребительский и корпоративный IoT? Какие существуют примеры и предложения на рынке? Эти темы обсудят в рамках дискуссионной панели на конференции «Интернет вещей».

Безопасность

Информационный портал Statista опубликовал исследование, согласно которому к 2025 году в мире будет насчитываться 75 млрд устройств, подключенных к Интернету. А известная компания Gartner предоставила другого рода данные: она подсчитала, что в период с 2015 по 2018 год 20% IoT-компаний столкнулись с хакерскими атаками. Цифры угрожающие, поэтому Интернет вещей постоянно нуждается в компьютерной защите.

Софт для защиты IoT

Программные решения для безопасности в сфере IoT предоставляет компания Cisco. Представитель Cisco Игорь Гиркин (менеджер по продвижению технологий информационной безопасности) выступит на конференции «Интернет вещей» с докладом о киберугрозах для IoT в России. Он расскажет, насколько готов отечественный рынок к хакерским атакам.

«Железо» против киберугроз

Про безопасность аппаратной части Интернета вещей расскажет Михаил Годенко, руководитель направления дирекции по проектам ПАО «Микрон». Доля компании во всем российском экспорте электроники составляет 70%. Михаил расскажет о том, какую роль играет отечественная микроэлектроника в системе безопасности критической инфраструктуры.

Симбиоз с блокчейном

Другой немаловажный аспект безопасности IoT — симбиоз с другими технологиями,такими как блокчейн. Именно о децентрализованных технологиях в интеграции с Интернетом вещей расскажет координатор сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга Дмитрий Плахов. Он объяснит преимущества блокчейна в сфере IoT.

Международная компания Smile-Expo уже в шестой раз проводит в Москве форум «Интернет вещей». Конференция становится площадкой для встречи инвесторов, бизнесменов, инженеров, разработчиков и основателей стартапов, которым необходимо наладить деловые связи в профильном сообществе.

Подробности о конференции >>>iotconf.ru.