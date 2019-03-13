Российский медиарейтинг по импортозамещению возглавил Краснодарский край



Национальная премия «Приоритет» представляет второй за 2019 год медиарейтинг активности российских регионов в области импортозамещения.

Лидерами регионального рейтинга в феврале 2019 года стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым.

ТОП-20 регионов РФ за февраль 2019

1.Краснодарский край - 2 160,4

2.Московская область - 1 661,4

3.Республика Крым - 1 519,4

4.Нижегородская область - 1 436,1

5.Республика Татарстан - 1 211,0

6.Свердловская область - 1 186,0

7.Новосибирская область - 981,1

8.Тюменская область - 840,0

9.Тульская область - 812,7

10.Челябинская область - 735,6

11.Курганская область - 703,7

12.Приморский край - 632,0

13.Республика Башкортостан - 606,4

14.Псковская область -584,1

15.Волгоградская область - 527,4

16.Ставропольский край - 518,0

17.Смоленская область - 495,4

18.Ленинградская область - 489,0

19.Ростовская область - 441,4

20.Сахалинская область - 404,9

Самые заметные события февраля в сфере импортозамещения в регионах России:

В Тимашевском районе Краснодарского края построят завод по глубокой переработке сои стоимостью 1,8 млрд рублей. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, проект направлен на импортозамещение такой пищевой добавки как изолят соевого белка. Также в рамках сочинского форума вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Северского района Адам Джарим и генеральный директор ООО "Кубаньпродукт" Шахлар Наврузов подписали протокол, согласно которому мощность тепличного комплекса в Северском районе увеличат вдвое. СМИ сообщали, что Краснодарский край производит свыше 100 тыс. тонн тепличных овощей в рамках программы импортозамещения.

В Московской области открылся новый завод фармацевтического предприятия "Оболенское" в городском округе Серпухов, где 35-40 процентов выпуска продукции является прямым импортозамещением. СМИ сообщали, что в "Оболенском" уже начали производство современных медикаментов, которые должны заменить импортные. Также Сбербанк профинансировал строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Московской области, который является одним из крупных проектов в рамках импортозамещения, на сумму 1,27 млрд руб.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму в настоящее время исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей. 38 предприятий получили государственную поддержку из бюджета республики в размере 300 млн рублей, благодаря чему приобретено современное оборудование, необходимое для увеличения производства инновационной и импортозамещающей продукции. СМИ сообщали, что на инвестиционном форуме в Сочи между Корпорацией развития Крыма и компанией "Современные фасадные системы" подписано соглашение о возведении первого частного технопарка, постройка которого планируется в рамках программы импортозамещения.