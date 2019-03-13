Российский медиарейтинг по импортозамещению возглавил Краснодарский край

Национальная премия «Приоритет» представляет второй за 2019 год медиарейтинг активности российских регионов в области импортозамещения.
Лидерами регионального рейтинга в феврале 2019 года стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым.
ТОП-20 регионов РФ за февраль 2019
1.Краснодарский край - 2 160,4
2.Московская область - 1 661,4
3.Республика Крым - 1 519,4
4.Нижегородская область - 1 436,1
5.Республика Татарстан - 1 211,0
6.Свердловская область - 1 186,0
7.Новосибирская область - 981,1
8.Тюменская область - 840,0
9.Тульская область - 812,7
10.Челябинская область - 735,6
11.Курганская область - 703,7
12.Приморский край - 632,0
13.Республика Башкортостан - 606,4
14.Псковская область -584,1
15.Волгоградская область - 527,4
16.Ставропольский край - 518,0
17.Смоленская область - 495,4
18.Ленинградская область - 489,0
19.Ростовская область - 441,4
20.Сахалинская область - 404,9
Самые заметные события февраля в сфере импортозамещения в регионах России:
В Тимашевском районе Краснодарского края построят завод по глубокой переработке сои стоимостью 1,8 млрд рублей. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, проект направлен на импортозамещение такой пищевой добавки как изолят соевого белка. Также в рамках сочинского форума вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Северского района Адам Джарим и генеральный директор ООО "Кубаньпродукт" Шахлар Наврузов подписали протокол, согласно которому мощность тепличного комплекса в Северском районе увеличат вдвое. СМИ сообщали, что Краснодарский край производит свыше 100 тыс. тонн тепличных овощей в рамках программы импортозамещения.
В Московской области открылся новый завод фармацевтического предприятия "Оболенское" в городском округе Серпухов, где 35-40 процентов выпуска продукции является прямым импортозамещением. СМИ сообщали, что в "Оболенском" уже начали производство современных медикаментов, которые должны заменить импортные. Также Сбербанк профинансировал строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Московской области, который является одним из крупных проектов в рамках импортозамещения, на сумму 1,27 млрд руб.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму в настоящее время исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей. 38 предприятий получили государственную поддержку из бюджета республики в размере 300 млн рублей, благодаря чему приобретено современное оборудование, необходимое для увеличения производства инновационной и импортозамещающей продукции. СМИ сообщали, что на инвестиционном форуме в Сочи между Корпорацией развития Крыма и компанией "Современные фасадные системы" подписано соглашение о возведении первого частного технопарка, постройка которого планируется в рамках программы импортозамещения.