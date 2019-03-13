Новые инженерные машины омского танкового завода в этом году выйдут на госиспытания

На Омсктрансмаше с рабочим визитом побывал начальник инженерных войск Российской армии генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. На заводе ему показали новую специальную технику и провели совещание по ее перспективам. Какие именно машины были показаны, представители предприятия пока не сообщили, но известно, что речь идет об образцах, которые сейчас находятся в стадии завершения разработки (ОКР).

На 2019 год уже запланированы государственные испытания новой техники, и еще через год инженерные войска рассчитывают их принять на вооружение. Об этом начальник инженерных войск сообщил 13 марта на встрече с главой региона Бурковым.

Добавим, что на омском танковом заводе кроме выполняемой в последние годы модернизации основных боевых танков для Российской армии завершены несколько интересных разработок специальной техники, включая «пожарный танк» СПМ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) на базе ранее выпускавшегося на предприятии танка Т-80У, мостоукладчики, самоходный переправочно-десантный паром и другие. Также на заводе год назад запущена уникальная роботизированная линия по выпуску гусениц для всех типов российских танков и бронемашин (см. наш фоторепортаж - http://tehnoomsk.ru/node/3090).

На фото: омская разработка 2013 года - плавающий транспортер ПТС-4 на выставке Армия-2018