23 новых российских тепловоза отправятся на Кубу в 2020-2021 годах



Кубинские железнодорожники заказали на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) партию из магистральных дизельных локомотивов LDE-2500 специальной разработки с использованием российских компонентов и технических решений.

Представители завода говорят, что все машины построят в тропическо-морском исполнение – на острове Куба один из самых высоких в мире показателей окисления металлов в виду повышенной влажности и содержания солей в воздухе. Срок эксплуатации тепловозов при этом составит 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. Партия российских тепловозов LDE-2500 будет построена под другую ширину колеи – на Кубе она составляет не 1520 мм, а 1435 мм.

Новая техника будет использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок на острове Свободы. БМЗ также предоставит 3-летнюю заводскую гарантию (или 440 000 км пробега).

Соглашение с кубинской стороной, определяющее условия выпуска и поставки тепловозов из России, уже подписано в начале 2019 года.