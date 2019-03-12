Федеральная таможенная служба избавляется от американского телекоммуникационного оборудования



ФТС выбрала решения от российских производителей вместо ранее закупавшегося «железа» от Cisco. Об этом сообщил портал Cnews. Также источник назвал замену иностранному оборудованию: новосибирские маршрутизаторы «Элтекс» и оборудование от московской фирмы «Фактор-ТС».

Согласно опубликованным в материале данным со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Дениса Терещенко, из примерно 6000 единиц телекоммуникационного оборудования от известной американской компании за год на российские устройства было заменено почти 25% (около 1500 единиц). В 2019-2020 годах ведомство полностью избавится от техники Cisco в пользу отечественной.

Ранее ФТС использовала оборудование американского производителя практически повсеместно, объясняя это большими объемами данных при организации видеоконференций. Теперь, судя по всему, уже имеются российские аналоги с необходимой ведомству пропускной способностью, да и с учетом трендов в отношениях США и РФ, уход от американского телекоммуникационного оборудования просто неизбежен.