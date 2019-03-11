В России начато производство первых отечественных мобильных офтальмологических лазеров



Российские ученые и врачи создали, испытали и внедрили в производство первый мобильный лазерный комплекс для рефракционной коррекции зрения и хирургии глаукомы. Проект осуществлен в Ярославской области с участием Рыбинского завода приборостроения и «Межрегиональной клиники» (Ярославль). Первая поставка комплекса выполнена на север России – в Республиканский центр микрохирургии Республики Коми.

Новинка не просто означает выход нашей страны на один уровень с ведущими производителями подобного оборудования в мире, но и обладает рядом особенностей, выгодно ее отличающих от импортных систем, которыми буквально забит сегодня наш рынок.

Во-первых, это более высокая безопасность используемого твердотельного импульсного наносекундного лазера. Ультрафиолетовое излучение комплекса с длиной волны 213 нм полностью поглощается роговицей, не проникая во внутренние отделы глаза. Клинические испытания уже подтвердили минимальное повреждающее воздействие, а также отсутствие канцерогенного и мутагенного влияния на ткани.

Во-вторых, и это тоже немаловажно, при высоких технических характеристиках российским разработчикам удалось выйти на стоимость в 4-5 раз ниже, чем у зарубежных образцов. Поэтому сейчас начинается продвижение нашего лазера в офтальмологические клиники внутри России, а также изучение спроса на мировом.

В-третьих, создателям удалось достичь компактных размеров оборудования, сделав его удобным в использовании, модульным и не нуждающемся в затратном сервисном обслуживании. Важным преимуществом системы является отсутствие необходимости приобретения, хранения, эксплуатации, замены и утилизации газовых смесей, содержащих агрессивный для элементов лазера и токсичный фтор. Единственным расходным элементом в обслуживании установки является дистиллированная вода в системе охлаждения.

