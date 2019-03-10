В России создано новое кварцевое оптоволокно повышенной термостойкости



Государственный оптический институт имени Вавилова (Санкт-Петербург) завершил разработку нового оптического волокна, способного на протяжении более 25 лет выдерживать экстремальные температуры от минус 50 до плюс 200 (!) градусов Цельсия. Уникальные свойства обеспечивает покрытие толщиной от 20 мкм из олова и висмута.

Как сообщают разработчики, за счет создания специального химического состава покрытия из олова и висмута удалось значительно увеличить диапазон рабочих температур кварцевого оптоволокна. Такой материал максимально защищает структуру волокна от разрушения, тем самым обеспечивая длительный срок службы – 25 лет и более. В зависимости от диаметра выпускаемого оптического волокна (125-1200 мкм) варьируется и толщина защитного покрытия по новой технологии – 20-80 мкм.

Оптоволокно найдет применение в телекоммуникационной отрасли и технике спецназначения. Это оригинальная российская разработка, права на которую принадлежат Государственному оптическому институту имени Вавилова. Добавим, что 2 года назад институт представил уникальное для России оптоволокно из кварцевого стекла с механизмом формирования и удержания в сердцевине передаваемого излучения, работающее в разных спектральных диапазонах – от видимого до среднего инфракрасного.