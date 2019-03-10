Омские нефтепроводчики знакомят школьников с производством



Предприятие «Транснефть – Западная Сибирь», входящее в единую систему нефтепроводов «Транснефть», в 2019 году проведет 15 открытых уроков для школьников, посвященных знакомству с производством и соблюдением на нем техники безопасности, а также 3 встречи со студентами профильных специальностей.

Одно из первых занятий прошло недавно: учащиеся омского Лицея №64 посетили Омскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь». Специалисты по охране труда Омского РНУ провели для экскурсантов презентационный урок, на котором рассказали о правилах безопасного поведения на производстве и в быту. Каждому ученику была вручена памятка об оказании первой помощи пострадавшему. В учебном классе по охране труда школьникам продемонстрировали средства индивидуальной защиты – специальную одежду и обувь, каски, перчатки, защитные щитки для лица, на тренажере сердечно-легочной реанимации они учились оказывать первую доврачебную помощь.

Школьники посетили районный диспетчерский пункт, эколого-аналитическую лабораторию, осмотрели резервуарный парк ЛПДС. Представители предприятия рассказали о специфике таких рабочих профессий, как лаборант химического анализа и оператор товарный, требованиях к их квалификации. Текущий год объявлен в «Транснефти» Годом охраны труда, поэтому особое внимание на экскурсии было уделено обязательному выполнению работниками требований безопасности при проведении работ, включая правильный подбор и применение специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Большой интерес у участников экскурсии вызвало посещение пожарной части, расположенной на территории станции. Лицеисты осмотрели современную пожарную автотехнику предприятия и узнали о том, как на ЛПДС обеспечивают пожарную безопасность.

Экскурсии учащихся 64-го Лицея на Омскую ЛПДС уже стали традицией. Для школьников это важный опыт, который дает возможность расширить кругозор, определиться с будущей профессией.

Проведение открытых тематических уроков и организация посещений производственных объектов акционерного общества – одно из направлений деятельности АО «Транснефть – Западная Сибирь» в рамках тематического Года охраны труда в части популяризации знаний школьников по вопросам безопасной жизнедеятельности. В текущем году будет проведено 15 открытых уроков для учащихся общеобразовательных учреждений во всех регионах присутствия предприятия и три встречи со студентами профильных факультетов вузов, - сообщает пресс-служба предприятия.