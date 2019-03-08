Весной 2019 года начнутся продажи еще одного российского промышленного компьютера – на процессорах Байкал

От 35000 рублей – такая цена названа разработчиками из российских компаний «Байкал Электроникс», «Базальт СПО» и «Хамстер Роботикс» на новый промышленный компьютер на базе 2-ядерного MIPS-процессора «Байкал-Т1». Недавно в России было начато производство промышленного компьютера на 4-ядерном процессоре 1892ВМ14Я «Мультикор» (см. http://tehnoomsk.ru/node/3533), а годом ранее – на базе одного из процессоров «Эльбрус» (см. http://tehnoomsk.ru/node/2832).

Новый компьютер на процессоре «Байкал-Т1» по данным разработчиков изначально ориентирован на массовое применение в секторе промышленной автоматизации, и отличается низким энергопотреблением, виброустойчивостью и удароустойчивостью. Компьютер имеет защиту по нескольким стандартам, он способен работать в неблагоприятных условиях с повышенной влагой, пылью и грязью. Использоваться система может в станках с ЧПУ, при управлении процессами на заводах или в «умных» домах, в робототехнике, в уличных светофорах. Новинка работает на операционной системе «Альт Линукс», отвечающей требованиям информационной безопасности. Продажи нового износостойкого ПК начнутся в мае 2019 года.