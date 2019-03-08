Российские военные закупают первые партии Ми-26Т2В и Ми-28НМ



Первые заказы от российского Минобороны на новые тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2В и боевые Ми-28НМ на Ростовском вертолетном заводе начнут выполнять в 2019 году. Подтверждены данные, что это будет 10 тяжелых транспортных машин и от 6 до 18 – ударных.

Ми-26Т2В – это серьезно обновленный Ми-26Т. Главная его «изюминка» - современный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, обеспечивающий пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Бортовой комплекс обороны машины повысил выживаемость вертолета и защищает его от поражения ракетами противовоздушной обороны.

Как и предыдущие версии «двадцать шестого», вариант Ми-26Т2В сможет перевозить до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске или до 82 десантников в полном обмундировании и с оружием.





Кабина нового Ми-26Т2В

Ми-28НМ – самая совершенная версия известного ударного вертолета, при создании которой учтен опыт боевого применения Ми-28 предыдущих лет выпуска в боевых действиях на Ближнем Востоке. Также на вертолете имеется радиолокатор Н025, расположенный над винтом в специальном обтекателе, обнаруживающий малозаметные цели на расстоянии более 20 км. Радиоэлектронная «начинка» «летающего танка» серьезно изменена – сообщается, что ее возможности «возросли в разы». Изменена кабина экипажа – как и на версии Ми-28УБ машиной можно управлять с обоих мест - пилота и оператора вооружения. С учетом опыта боевых действий в Сирии, где русские винтокрылые «летающие танки» по-настоящему «гоняли» в реальных условиях, доработана защита: теперь лопасти из новых композитов выдерживают попадание даже 30-мм снарядов, в целом конструкция вертолета получила ряд изменений, повышающих его живучесть. Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях. Максимальная скорость вертолета – более 310 км/ч.



Обе машины уже прошли испытания, и теперь наши военные ждут их серийные образцы в войсках.