21-ядерный российский нейропроцессор Модуль: Начато серийное производство

Новый созданный в России 28-нм нейпропроцессор Модуль NM6408 запущен в серийное производство. Разработка предназначена для систем, где идет обработка больших массивов данных (например, потоков видео), и обладает пиковой производительностью в 512 ГФЛОПС. 21-ядерный процессор полностью конкурентоспособен с зарубежными аналогами.

Кто его сделал?

Разработка NM6408 была выполнена отечественной компанией «Модуль» за 3 года при поддержке Министерства промышленности и торговли России в 2014-2017 годах. Еще один год ушел на запуск процессора в производство, тестирование, создание и доработку программного обеспечения. Топологии 28 нм в российской микроэлектронике пока нет, поэтому конечное контрактное производство новых процессоров размещено на тайваньском заводе TSMC.

Можно сколько угодно спорить, что если процессор выпускается не в России, то он «не наш», но компания «Модуль» создала этот продукт сама и при появлении в нашей стране необходимых производственных мощностей по технологии 28 нм, не отказывается делать свои процессоры здесь.

Какие возможности и сколько стоит?

Как показали испытания, российская разработка в разы (!) эффективнее аналогичных устройств от NVidia, а по цене – на 30% дешевле их (розничная стоимость нашего серийного NM6408 названа в районе 4700 рублей, а его иностранного собрата Nvidia Jetson Xavier – более 6500 рублей).

Что внутри нашего нового процессора?

Это своё ядро. Оно носит фирменное обозначение NMC4 (NeuroMatrixCore, «нейроматрикскор», 4-го поколения) с уникальной многопроцессорной архитектурой. В состав NM6408 входит 1 универсальный RISC-процессор, к нему прилагаются 4х5 процессоров (1 RISC + 4 NMC4) – всего 21 ядро.

При этом потребляет российский нейропроцессор всего от 20 до 35 Вт, выдерживая весьма жесткий температурный диапазон – от минус 60 градусов Цельсия до плюс 85.

На уровне вычислений новинка «может разменивать разрядность на производительность». Как сообщают разработчики, «соотношение выглядит так: 512 ГФлопс 32 бита (одинарная точность) и 128 ГФлобс 64 бита (двойная точность). Если высокая точность не нужна, то можно программными средствами уменьшить разрядность и выиграть в производительности. При уменьшении разрядности в два раза производительность увеличивается в четыре. При уменьшении разрядности в три раза, производительность вырастает в девять раз и т. д. Но меньше четырех разрядов использовать уже неэффективно». На базе нового процессора уже разработан высокопроизводительный вычислительный модуль МС127.04 — для работы в составе встраиваемой вычислительной техники и специализированных высокопроизводительных систем, а также для построения систем цифровой обработки сигналов и машинного зрения.

Для кого предназначен уникальный процессор российской разработки?

Для систем, где обрабатывают «большие данные» (big data) нейросетевыми приложениями. Это транспорт, безопасность, энергетика, а также устройства, работающие в тяжелых климатических условиях (например, в российской Арктике).