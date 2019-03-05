Казанский вертолетный завод в этом году выпустит не менее 80 новых вертолетов

Как рассказал в недавнем интервью управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров, предприятие собрало в 2018 году все 52 законтрактованных заказчиками новых вертолета, и на этот год планирует выйти на объемы в 80-100 машин.

Также сообщается, что рост объемов связан с большим заказом на медицинские «Ансаты» и Ми-8, размещенным по линии Национальной службы санитарной авиации (НССА) (см. материал об этом - http://tehnoomsk.ru/node/3584). На заводе в Казани только Ми-8 новых версий соберут 38 единиц, и это не только медицинские машины. Заказы продолжают поступать, есть первые планы и на 2020 год – уже набирается около 10 новых Ми-8.

По «Ансату» завод выходит в этом году на уровень сборки в 40 машин за год.

Серьезные подвижки начались по программе нового Ми-38 – после успешного показа российским военным версии Ми-38Т предприятию предложили подготовиться к серьезному производству этой отличной винтокрылой машины. На 2019-2021 год российские заказчики разместили на заводе твердый заказ на 21 новый Ми-38.