В России открыт прием заявок на пятую Национальную премию ПРИОРИТЕТ

Оргкомитет главной премии России в области импортозамещения «Приоритет» объявляет о приеме заявок на участие в пятом ежегодном конкурсе. В юбилейный, 2019 год, организаторы мероприятия - Некоммерческое партнерство «Центр общественных связей» для участников-компаний, успешно работающих в области замещения импортных товаров и услуг, подготовили пять значимых и важных новинок:

1. Новый масштаб. Больше номинаций и специальных призов. Усиленная рекламная и PR-кампания премии. Яркая и незабываемая торжественная церемония награждения.

2. «Приоритет. Регион». Впервые в нескольких российских субъектах при поддержке местных администраций пройдет конкурс «Приоритет. Регион», где будут объявлены региональные компании-лидеры в области импортозамещения.

3. Пресс-туры «Открытая экспертиза». Продолжится инициатива прошлого года по организации пресс-туров, и увеличится их количество на предприятия, которые участвуют в конкурсе и заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг. Формат публичной экспертизы заинтересовал не только журналистов федеральных и региональных СМИ, но и наших экспертов.

4. Пресс-центр премии. Расширение функций Оргкомитета. Медийная поддержка не только самого конкурса, но и деятельности всех его участников. Повышение уровня информированности общества об успехах в области импортозамещения. Конкурс среди журналистов и блогеров.

5. Без организационного взноса. Участие в конкурсе и раньше было бесплатным, а сейчас отменен и организационный взнос за рассмотрение заявки. Для высококачественной конкурентоспособной продукции - вход свободный!

Участниками конкурса «Приоритет-2019» могут стать компании любой формы собственности и организационной структуры: как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию. Экспертный Совет оценит вклад каждого заявителя в области замещения импортных товаров и услуг по 24 номинациям основных отраслей российской экономики: машиностроения и сельского хозяйства, оборонной, металлургической и фармацевтической промышленности, электроники, химической и легкой промышленности, туризму и другим. Ознакомиться с правилами конкурса и заполнить заявку до 30 сентября 2019 года можно на официальном сайте премии: http://prioritetaward.ru/participate.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в ноябре.