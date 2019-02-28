Новое российское средство для дезинфекции с необычными свойствами



Специалисты отечественного предприятия «Новохим» (Томск) разработали и наладили выпуск нового средства «Диновис» для дезинфекции, выгодно отличающегося от зарубежных аналогов по цене и свойствам.

Как сообщают ученые, средство относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности), большая часть дезинфектантов, которые производят в России или за рубежом, относятся к 3-му классу опасности. Российскую разработку можно разводить и использовать при температурах от плюс 5 до плюс 30 (европейские аналоги – лишь при +18+25).

Еще один плюс: новое средство не пахнет и при этом поглощает неприятные запахи, а после обработки его не нужно нейтрализовать. Поскольку продукт производится в Томске из отечественного сырья, он дешевле аналогов, большинство которых – европейского производства.

Дезинфицирующее средство уже применяется на животноводческих комплексах, в хозяйствах, им обрабатывают территории, помещения, оборудование, инвентарь, одежду, обувь. Разработку оценили и приобретают в Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Также в Томске разработали более мощный вариант своего химического продукта, он получил название «Диновис Ультра». Его использование возможно при еще более низких температурах – до минус 30 градусов.