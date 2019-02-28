Выступление четырех российских роботов Промобот в Перми (ВИДЕО)

Отечественные роботы впервые выступили вместе с профессиональными танцорами на арене спортивного комплекса перед баскетбольным матчем «Парма» – «ЦСКА». В номере использовались серийные «промоботы» 4-го поколения, сегодня поставляющиеся как на экспорт, так и российским заказчикам.

Как говорят российские создатели и производители роботов из Перми, сценарий выступления стал возможен благодаря их собственной разработке – программному онлайн-сервису Motion Studio Service. С его помощью возможно не только создавать уникальные движения и танцы для роботов, но и с легкостью переносить их на одного или нескольких «промоботов», с последующим синхронным воспроизведением:

Подробнее о роботах из России под маркой «Промобот» - читайте в наших предыдущих материалах: http://tehnoomsk.ru/node/3492 и http://tehnoomsk.ru/node/3390