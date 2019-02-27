Количество боеготовых МиГ-29 в ВВС Сербии достигло 14 единиц



4 истребителя МиГ-29 переданы Сербии Белоруссией. Ранее Россия передала 6 модернизированных МиГов сербам.

С учетом 4 ранее имевшихся МиГ-29 в балканской стране количество боеспособных машин этого типа достигло в Сербии 14 единиц. Таким образом, ядро истребительной авиации ВВС Сербии, пострадавшее в войне с США и НАТО в 1999 году, восстановлено.

Напомним, что в 1999 году в боеспособном состоянии в стране находилось 14 МиГ-29 первой версии ("9-12"). Несмотря на это, сербские пилоты шли на них в неравный бой с авиационными силами агрессоров из США и Европы, бомбивших мирные объекты в городах Югославии с 27 марта до 10 июня 1999 года.