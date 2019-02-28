Российская ракета Союз-2 успешно вывела на орбиту 6 телекоммуникационных спутников



Отечественный носитель «Союз-2» (Союз-СТ-Б) отправил на 1000-километровую орбиту первые 6 спутников зарубежного проекта OneWeb по созданию глобального коммерческого интернет-покрытия. Старт успешно прошел с космодрома Куру во французской Гвиане.

Орбитальная группировка проекта OneWeb будет состоять из крайне большого количества спутников (по 36 аппаратов х 18 плоскостей): российские «Союзы» с разгонными блоками «Фрегат» были законтрактованы для запусков пару лет назад. Первый запуск по сути был тестовым – в следующих стартах наши ракеты будут выводить по 32 телекоммуникационных аппарата за один раз. Пуски будут выполняться с 3 площадок: Куру, Байконур и Восточный.

Модификация ракеты-носителя «Союз-2» под названием «Союз-СТ-Б», использующаяся для проекта OneWeb, представляет собой ракету с обтекателем типа СТ. Он имеет внешний диаметр 4,1 м и длину 11,4 м. Данный тип обтекателя разработан для ракет «Союз-2», при этом он адаптирован с французской ракетой «Ариан-4».