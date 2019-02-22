В России серийно выпускается новый турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные помехи



По данным производителя, концерна «Техмаш», новый снаряд повышенной эффективности предназначен для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Основная задача снаряда – создание радиолокационных помех в заданном районе.

Новый боеприпас уже производят на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ). Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ. Пуск боеприпаса производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2. По ходу движения снаряд АЗ-ТСР-47 ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель в виде облака дипольных отражателей. Этим самым он дезинформирует системы обнаружения противника или отвлекает атакующую ракету на ложную цель, - сообщают разработчики.