 ﻿
﻿
22.02.2019

В России серийно выпускается новый турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные помехи

a3-tsr47_0.jpg
По данным производителя, концерна «Техмаш», новый снаряд повышенной эффективности предназначен для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Основная задача снаряда – создание радиолокационных помех в заданном районе.

Новый боеприпас уже производят на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ). Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ. Пуск боеприпаса производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2. По ходу движения снаряд АЗ-ТСР-47 ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель в виде облака дипольных отражателей. Этим самым он дезинформирует системы обнаружения противника или отвлекает атакующую ракету на ложную цель, - сообщают разработчики.

Тэги: 
А3-ТСР47
Техмаш
НЗИВ
Новосибирск
ЗИФ-121
ПК-2
радиолокационные помехи
новый снаряд
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿