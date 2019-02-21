В России завершается строительство второго Байкальского тоннеля



Новый Байкальский железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали расположен на границе Иркутской области и Бурятии. Проходка тоннеля длиной почти 6,7 км завершена в 2018 году, сейчас работы вышли на завершающий этап.

Тоннель является важным объектом в программе увеличения объемов перевозок по трассе БАМа. После его полного ввода в строй на рубеже 2019-2020 годов пропускная способность железной дороги на этом участке вырастет в 2,5 раза! В самый разгар строительных работ на втором Байкальском тоннеле трудились почти 1500 человек и более 100 единиц спецтехники. Параллельно строительству тоннеля был буквально построен заново Ленский мост и уложены железнодорожные пути на участке Лена Восточная – Предленский.

Интересной особенностью нового тоннеля на БАМе станут его портальные автоматизированные ворота из композитных материалов, защищающие подземный путепровод от воздействия окружающей среды – повышенной влажности и низких температур. В случае возникновения нештатной ситуации (с автоматикой) они могут быть легко разрушены локомотивом без ущерба для поезда. Схожие по принципу работы легкие ворота используются на Северо-Муйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали с 1998 года. Полотна новых ворот будут выполнены в виде трехслойных панелей размером 6,8 м в высоту и 3,2 м в ширину, состоящих из стеклопластиковых обшивок и заполнителя. Масса каждой из них составит 850 кг. Первый комплект полотен ворот, в который входят два крупногабаритных изделия, предприятие изготовит и передаст заказчику – Обуховский завод – в апреле 2019 года. Два других комплекта будут поставлены в мае и июне этого года.