Опубликован прогноз развития передачи мобильных данных в России до 2022 года

Компания Cisco опубликовала результаты своего исследования по прогнозированию развития мобильных телекоммуникаций в России и в мире. В нашей стране объем передачи мобильных данных с 2017 года растет со среднегодовым значением – 43%!

Россия: ключевые прогнозы

- Трафик мобильной передачи данных в России за период 2017-2022 гг. вырастет в шесть раз, при этом среднегодовой темп прироста составит 43%.

- К 2022 г. трафик мобильной передачи данных в России достигнет 3,7 эксабайт в месяц, что эквивалентно передаче 914 млн DVD (в 2017 г. этот показатель составлял 611 петабайт в месяц).

- К 2022 г. трафик мобильной передачи данных в России достигнет 43,9 эксабайт (2017 г. — 7,3 эксабайт).

- С 2017 по 2022 гг. среднегодовой темп прироста трафика мобильной передачи данных в России составит 43%, что в 2,2 раза больше среднегодового темпа прироста фиксированного IP-трафика (19,9%).

- В 2017 г. трафик мобильной передачи данных России составлял 16% общего IP-трафика (фиксированный + мобильный), к 2022 г. этот показатель вырастет до 32%.

- К 2022 г. российские мобильные сети каждые 2 часа будут пропускать трафик, эквивалентный суммарному объему в гигабайтах всех когда-либо произведенных фильмов

- К 2022 г. мобильный трафик в России в расчете на одно устройство, подключенное к сети, достигнет в среднем 14,9 Гбайт в месяц (показатель 2017 г. — 2,6 Гбайт).

- К 2022 г. мобильный трафик в России в расчете на одно мобильное подключение, включая межмашинные подключения и LPWA, достигнет 9,2 Гбайт в месяц (показатель 2017 г. — 2,2 Гбайт).

- К 2022 г. мобильный трафик в России в расчете на одного пользователя достигнет 29 Гбайт в месяц (показатель 2017 г. — 5,0 Гбайт).

- Среднегодовой темп прироста пользователей мобильной связи в России составит 0,6%.

Мир: ключевые прогнозы

- К 2022 г. число устройств и IoT-подключений, готовых к работе в мобильных сетях, превысит 12 млрд (показатель 2017 г. — около 9 млрд).

- К 2022 г. мобильные сети будут поддерживать более 8 млрд персональных мобильных устройств и 4 млрд IoT-соединений.

- Скорость передачи в мобильных сетях вырастет в среднем более чем в три раза, с 8,7 Мбит/с в 2017 г. до 28,5 Мбит/с в 2022 г.

- К 2022 г. на долю мобильного трафика будет приходиться почти 20% мирового IP-трафика при годовом объеме 930 эксабайт.

Доля соединений 2G, 3G, 4G, 5G и LPWA

- В 2017 г. сети широкого радиуса действия с низким энергопотреблением (Low-Power, Wide-area, LPWA) поддерживали 1,5% мобильных устройств и межмашинных (M2M) соединений, сети 2G — 34%, 3G —30% , 4G —35% мирового парка мобильных устройств и M2M-соединений.

- К 2022 г. сети LPWA будут поддерживать 14% мобильных устройств и M2M-соединений, сети 2G — 8%, 3G — 20%, 4G — 54%, 5G — 3% мирового парка мобильных устройств и M2M- соединений (около 422 млн 5G-соединений в мире). 5G

- К 2022 г. на долю 5G-соединений придется более 3% всех мобильных соединений (более 422 млн 5G-устройств и M2M-соединений) и почти 12% мирового трафика мобильной передачи данных.

- К 2022 г. одно 5G-соединение в среднем будет генерировать втрое больше трафика (22 Гбайт/месяц), чем 4G-соединение (8 Гбайт/месяц).