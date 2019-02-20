Ракета Циркон: скорость 11000 км/ч и дальность до 1000 км

В выступлении Президента России 20 февраля 2019 года были подтверждены ранее публиковавшиеся в прессе данные о завершающейся разработке в нашей стране гиперзвуковой ракеты «Циркон» и названы 3 ее важных параметра: максимальная скорость, дальность и тип размещения.

Собственно, о «Цирконе» наш медиаресурс пишет регулярно с 2015 года. Поэтому можно обобщить уже накопившиеся данные и скорректировать их с учетом официально озвученных первым лицом государства.

Изначально в прессу попадали обрывки сведений, носившие больше характер предположений: скорость 4,5М – 6М (5300 – 7140 км/ч) и дальность от 500 до 1000 километров, использование унифицированной пусковой установки (макет на фото), позволяющей боевому кораблю стрелять ракетами сразу 3 типов: «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Далее появлялась информация о летных испытаниях «Циркона» (ранее упоминавшиеся названия 3К-22 и 3М22) на наземном полигоне: один неудачный пуск в 2015 году и дальнейшие успешные. В 2017-2018 годах должны были пройти первые пуски с кораблей. Дополнительно сообщалось и о том, что ракета может войти в комплекс вооружения разных носителей. На флоте это атомные подводные лодки проектов 885 («Ясень») и 955 («Борей»), дизельные проекта 636.3 и проекта 677, также перспективные («Хаски»). Также ранее «Техносфера» уже писала о том, что после модернизации двух тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 11442М «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» ракеты «Циркон» будут включены в состав их вооружения в новых контейнерах 3С-14-11442М. Русские атомные корабли 21 века будут нести до 80 таких ракет каждый и превратятся в одни из наиболее мощных боевых единиц флота в мире. Наконец, ожидается версия ракеты для оснащения бомбардировщиков, но по ней пока практически нет никакой информации.

Теперь о самых свежих официально названных характеристиках. Путин подтвердил, что «Циркон» будет летать на дальность до 1000 км, обозначил еще большую скорость, чем ранее называли – 9М (или около 11000 км/ч), а также отметил, что запуск новых гиперзвуковых ракет будет выполняться с установок, использующихся для стрельбы «Калибрами» (то есть не потребуется развертывания новой дорогостоящей инфраструктуры базирования). В сообщении телеканала Минобороны РФ «Звезда» вслед за этим были анонсированы сроки начала государственных испытаний «Циркона» на флоте - 2019 год.